ВСУ показали, как ударили по засаде оккупантов под Соледаром из танков (видео)

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" показал уничтожение засады оккупантов под Соледаром. Украинские военные отработали по врагам из танков.

"Вагнеровцы" пытались скрыться в сарае, но попали под удар украинского снаряда. Видео "Мадяр" обнародовал в Telegram-канале.

"Существенное накопление червей детоксицируют танкисты 17-й отдельной танковой бригады. На все про все 3 минуты", – говорится в сообщении.

Читайте также: Снайперы ССО показали уничтожение оккупантов, которым не помогает даже тьма

На видео можно увидеть одноэтажное хозяйственное здание вблизи Соледара. Именно там, по данным аэроразведки, засели "вагнеровцы".

Далее танкисты наносят несколько ударов по тайнику оккупантов. Один из снарядов попадает вблизи задней стены здания, а другой несколько правее конструкции.

"Мадяр" говорит, что в этот дом вскоре наведается беспилотник разведки, чтобы проверить, выжил ли кто-нибудь из оккупантов. Далее на записи можно увидеть, что крышу унесло полностью, поэтому вряд ли враги уцелели.

Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!