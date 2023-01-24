ЗСУ показали, як вдарили по засідці окупантів під Соледаром з танків (відео)

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" показав знищення засідки окупантів під Соледаром. Українські військові відпрацювали по ворогах з танків.

"Вагнерівці" намагалися сховатися у сараї, але потрапили під удар українського снаряда. Відео "Мадяр" оприлюднив у Telegram-каналі.

"Суттєве накопичення хробаків детоксикують танкісти 17-ї окремої танкової бригади. На все про все 3 хвилини", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити одноповерхову господарську будівлю поблизу Соледара. Саме там, за даними аеророзвідки засіли "вагнерівці".

Відео дня

Далі танкісти завдають декілька ударів по схованці окупантів. Один зі снарядів влучає поблизу задньої стіни будівлі, а інший дещо правіше від конструкції.

"Мадяр" каже, що до цього будинку незабаром навідається безпілотник розвідки, щоб перевірити, чи вижив хтось з окупантів. Далі на записі можна побачити, що дах знесло повністю, тому навряд вороги вціліли.

Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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