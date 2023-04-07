'Вы зае**ли военные': в Черновцах водитель ударил и оскорбил военного, вернувшегося с фронта

Гражданский мужчина в Черновцах набросился с кулаками на военного Романа Ставчанского, недавно вернувшегося с фронта. Жителю Буковины не понравилось, что военный припарковался у многоэтажки.

Об этом досадном случае сообщил брат военного Александр Ставчанский в Фейсбуке. По его словам, житель города ударил его брата кулаком в лицо и обругал, воскликнув "Вы зае*али военные".

"Кто сейчас находится в Черновцах большая просьба найти человечка на машине КИА спортейдж СЕ 6885 ВХ, который не поделил стоянку и нецензурными словами оскорбил моего брата, он вслед услышал слова "Вы зае*али военные" после чего ударил в лицо моего брата, и это чучело - другими словами не назву - должно понести наказание за свои действия, простым видео-простением сейчас уже не "отмажется", — написал Ставчанский.

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Роман Ставчанский в комментарии местному изданию "Молодой буковинец" рассказал, что припарковался у 5-го подъезда дома №4 на Бульваре Героев Крут. Из-за снега машину немного заносило.

"Сзади меня подъехала машина KIA. Я вышел и попросил мужчину, чтобы он подождал, пока я припаркируюсь. Вслед услышал, что это его место. Я ответил, как это за год, что я служил, можно было место купить для парковки. После этого мужчина просто подошел ко мне и кулаком ударил в нос. Сразу сел в машину и уехал", – рассказал пострадавший.

Роман говорит, что только неделю как уволился в запас из 92-й бригады ТРО. Он был в Харьковской области.

"Я совсем не ожидал такого. У меня нет слов. За что мы там стоим? После этого инцидента вызвал полицию. Мне сказали, что это мелкое хулиганство и что ему грозит штраф. Но я этого так оставлять не хочу. Завтра пойду на медицинскую экспертизу. Нос после удара болит, отек, я подозреваю, что он мне его сломал", – добавил военный.

Роман говорит, что в соцсетях быстро разыскали ударившего его мужчину. "Но он не только меня обидел, а всех военных, которые здесь его ср..ку прикрывают. Поэтому я буду ждать от него сначала извинений, а дальше – увидим", – добавил военный.

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Брат Романа в Фейсбуке впоследствии опубликовал фото виновника конфликта и написал: "Сегодняшний "герой", ставший знаменитым, что ударил военного за какую-то парковку. И очень сильно ему надоели военные, как он сказал "зае*али эти военные". , что я сейчас не в Че".

Напомним, на днях на Буковине священники УПЦ МП не разрешали внести тело погибшего военного в храм на отпевание.

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