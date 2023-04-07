'Ви зає**лі воєнниє': у Чернівцях водій вдарив та образив військового, який повернувся з фронту

Цивільний чоловік у Чернівцях накинувся з кулаками на військового Романа Ставчанського, який лише нещодавно повернувся з фронту. Мешканцю Буковини не сподобалося, що воєнний припаркувався біля багатоповерхівки.

Про цей прикрий випадок повідомив брат військового Олександр Ставчанський у Фейсбуці. За його словами, мешканець міста вдарив його брата кулаком в обличчя та облаяв, вигукнувши "Ви зає*али воєнниє".

"Хто зараз знаходиться в Чернівцях велике прохання знайти чоловічка на машині КІА спортейдж СЕ 6885 ВХ, який не поділив стоянку та нецензурними словами образив мого брата, який у слід почув слова "Ви зає*али воєнниє" після чого вдарив в обличчя мого брата, та втік з місця пригоди. Це опудало – іншими словами не назву – має понести покарання за свої дії, простим відео-пробаченням зараз вже не "відмажеться", – написав Ставчанський.

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Роман Ставчанський у коментарі місцевому виданню "Молодий буковинець" розповів, що припаркувався біля 5-го під’їзду будинку №4 на Бульварі Героїв Крут. Через сніг машину трохи заносило.

"Ззаду мене під’їхала машина КІА. Я вийшов і попросив чоловіка, щоб він почекав, доки я припаркуюся. Услід почув, що це його місце. Я відповів, як це за рік, що я служив, можна було місце купити для паркування. Після цього чоловік просто підійшов до мене і кулаком вдарив у ніс. Одразу сів у машину та поїхав", – розповів постраждалий.

Роман каже, що лише тиждень як звільнився у запас із 92-ї бригади ТРО. Він був на Харківщині.

"Я зовсім не очікував такого. У мене немає слів. За що ми там стоїмо? Після цього інциденту викликав поліцію. Мені сказали, що це дрібне хуліганство і що йому загрожує штраф. Але я цього так залишати не хочу. Завтра піду на медичну експертизу. Ніс після удару болить, набряк, я підозрюю, що він мені його поламав", – додав військовий.

Роман каже, що у соцмережах швидко розшукали чоловіка, який його вдарив. "Але він не лише мене образив, а усіх військових, які тут його ср..ку прикривають. Тому я буду чекати від нього спочатку вибачень, а далі – побачмо", – додав військовий.

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Брат Романа у Фейсбуці згодом опублікував фото винуватця конфлікту та написав: "Cьогоднішній "герой", який став знаменитим, що вдарив військового за якусь там парковку. І дуже сильно йому надоїли військові, як він сказав "зає*алі еті воєнние".Дуже жаль, що я зараз не в Че".

Нагадаємо, днями на Буковині священники УПЦ МП не дозволяли внести тіло загиблого військового до храму на відспівування.

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