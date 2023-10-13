Выбросьте его немедленно: клинеры объяснили, почему не стоит держать веник дома

Веник уже давно утратил свою актуальность для уборки, поскольку несмотря на то, что он может собрать большое количество мусора, пыли в воздухе становится гораздо больше. Специалисты по уборке рекомендуют иметь дома несколько современных приборов, в том числе пылесосы и современные швабры взамен устаревшего веника.

Об этом пишет Ukr.media.

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По мнению специалистов, лучше иметь не один, а три разных пылесоса дома. Робот-пылесос может автоматически убирать помещение при отсутствии. Также полезным может быть беспроводной пылесос для быстрой уборки мелкого мусора или следов грязи рядом с входной дверью. Для генеральной уборки лучше использовать стационарный пылесос или швабру с мопом, что позволяет как сухую, так и влажную уборку. По словам экспертов, все эти современные устройства гораздо эффективнее традиционного веника.

Напомним, мы уже писали о простых советах по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.

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