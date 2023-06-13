Выравнивает тон и улучшает кожу: китайская маска красоты из меда, крахмала и соли
Китайские красавицы используют простое, но эффективное суперсредство для кожи. Так они достигают ровного тона и уменьшения пигментных пятен.
Маску для лица они делают самостоятельно, используя только три ингредиента. Это крахмал, мед и соль, пишет Ukr.Media.
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Какие ингредиенты нужны для маски:
- 1 чайная ложка жидкого меда,
- 1 чайная ложка крахмала,
- 1 чайная ложка морской соли (или йодированной соли).
Для начала смешайте мед с крахмалом, чтобы цвет смеси имел беловатый цвет. Измельчите морскую соль или возьмите йодированную и добавьте чайную ложку к образовавшейся массе.
Для слишком чувствительной или очень сухой кожи рекомендуется добавлять еще 1 ложку молока.
После чего маска считается готовой и ее можно наносить на лицо в несколько слоев. Использовать нужно все одномоментно. Держите на лице 25 минут, затем смойте теплой водой.
Если у вас возникли странные ощущения (пощипывание, жжение, боль), сразу смывайте и не ждите.
Такие простые шаги помогут подтянуть кожу лица, скрыть пигментные пятна. Лицо будет сиять, а кожа станет гладкой.
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