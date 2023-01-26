Юристы объяснили, какие обязанности возлагают на работодателей во время мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине – может ли повестку вручить работодатель

Работодатели в Украине могут выдавать повестки работникам. Также они обязаны взять на контроль, чтобы сотрудники вовремя прибыли в военкомат.

Однако порядок такого контроля не определен. Об этом сообщает организация по безвозмездной правовой помощи "Юридическая сотня" в Facebook.

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Работодатели могут получать распоряжения от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове в военкомат.

Они обязаны выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. Кроме этого, нужно вручить повестку о явке по вызову в военкомат.

Каков штраф для работодателей за нарушение обязательств

Работодатели несут административную ответственность согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае нарушения во время военного состояния предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100–8 500 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель военкомата.

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Как работодатели должны держать связь с военкоматом

Работодатели должны информировать военнообязанных. В частности, на видном месте размещать распечатанные правила военного учета.

Также руководителей возлагают другие обязанности:

1. Проверка военно-учетных документов при принятии на работу, а также под подпись информирования о правилах ведения военного учета. Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате. Исключение ставят лица, исключенные из учета.

2. Работодатели принимают военнообязанных на персональный военный учет в течение пяти дней после трудоустройства.

3. Работодатели обязаны в течение семи дней сообщить военкомату о принятии на работу или увольнении военнообязанного, а также подать по требованию сведения о нем, прислать обновленные учетные данные.

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4. Руководители периодически сверяют учетные данные, в частности, под подпись собирают военно-учетные документы и передают их в военкомат.

5. Ежегодно до 1 декабря представляются списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, в военкомат.

6. Работодатели обязаны сообщать работникам, вызываемым в военкомат. Также руководители должны обеспечить своевременное прибытие.

7. Работодатели должны сообщить военкомату о нарушителях военного учета.

Ранее юрист рассказал, что будет с военнообязанными украинцами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

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