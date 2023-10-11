За какой период учитываются доходы для назначения субсидии – ответ ПФУ

За какой период рассчитывают доходы семьи для начисления жилищной субсидии

При получении субсидии для оплаты коммунальных услуг украинцам важно понимать, за какие периоды учитываются их доходы. Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее.

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Правила учета доходов при получении субсидии для оплаты коммунальных услуг напомнили в Пенсионном фонде Украины. Вот основные моменты:

Окончание отопительного сезона После окончания отопительного сезона учитываются доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Начало отопительного сезона: В начале отопительного сезона учитываются доходы за первый и второй кварталы текущего года. Продолжение отопительного (неотопительного) сезона: Если вы обращаетесь за назначением жилищной субсидии во время продолжения отопительного или неотопительного сезона, учитывается средний доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за субсидией.

В частности, если субсидия была выделена в конце отопительного сезона, то будут учтены доходы за последние два квартала предыдущего года. Эта информация помогает определить, имеете ли Вы право на субсидию и определить ее размер.

Также важно знать, что украинцы могут получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Размер субсидии в отопительный сезон и процедура ее получения

В октябре состоится перерасчет жилищной субсидии на новый отопительный период 2023-2024 годов (с 1 октября по 30 апреля). Согласно решению правительства субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен пособия в месяц на жилищную субсидию. При повышении тарифов на электроэнергию, в этом году размер пособия может даже возрасти.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда Украины. Однако для получения льгот не обязательно посещать офисы, поскольку все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах "Действие" или Пенсионного фонда Украины, где нужно заполнить соответствующие формы и прикрепить сканированные копии документов.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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