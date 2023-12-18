За коммуналку можно платить на 50% меньше: кого это касается

Как получить скидку на коммунальные услуги в 50 процентов

В Украине вдовы погибших защитников Украины имеют право на 50% скидку на оплату коммунальных услуг. Это предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. Льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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Скидка предоставляется почти на все коммунальные услуги, а именно:

управление многоквартирным домом;

газ и доставку газа;

электроэнергию и отопление;

горячую и холодную воду;

вывоз мусора;

взносы ОСМД;

закупку твердого топлива и т.д.

Площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 квадратный метр на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (доме) и имеющего право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Если вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади (42 квадратных метров на каждого человека, имеющего право на скидку оплаты, и 21 квадратный метр). на семью).

Чтобы получить скидку, вдова погибшего защитника Украины должна обратиться в местный орган социальной защиты населения по месту жительства. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

копию свидетельства смерти защитника Украины;

копию свидетельства о браке;

копию паспорта гражданина Украины;

справка о составе семьи.

После рассмотрения заявления орган социальной защиты населения принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении льготы. Решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Эта льготная норма направлена на оказание социальной поддержки вдовам погибших защитников Украины, которые потеряли кормильца и нуждаются в материальной помощи.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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