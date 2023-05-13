Забудете о бактериях: как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком

На унитазе часто образуются известковые отложения, пятна на дне чаши, неприятные запахи. А чистка туалета занимает много времени и очень кропотливая.

К счастью есть простой трюк, который позволит поддерживать туалет в чистоте и убить все бактерии. Для этого вам нужен только один популярный продукт – и это чеснок, пишет Sante Plus.

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Как избавиться от бактерий в своем туалете?

Вашим лучшим союзником будет чеснок. Хотя это может показаться вам удивительным, но чеснок является эффективным антисептиком и дезинфицирующим средством даже для туалета.

В чесноке содержится аллицин, обладающий противомикробным действием. Поэтому это мощное природное средство для борьбы с бактериями и микробами. Натуральный и недорогой, эффективно очищает и дезинфицирует туалеты. Достаточно всего на ночь бросить в туалет зубчик чеснока и следовать инструкциям:

Очистите зубчик чеснока, а перед сном выбросьте его на дно унитаза. Утром чистите туалет и смойте водой. Все готово!

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Несмотря на этот эффективный трюк, все еще важно регулярно и тщательно убирать туалеты. К счастью, есть еще один способ продезинфицировать унитаз с помощью чеснока.

В кастрюлю положите 2 зубчика чеснока, залейте чашкой воды и проварите. Дайте настояться 15 минут, накрыв емкость крышкой. Налейте раствор в миску или опрыскивайте унитаз со всех сторон внутри. Оставьте на ночь, а утром смойте водой.

Так вы устраните желтые пятна на дне чаши, а ваш унитаз будет выглядеть совершенно новенько. Этот самодельный раствор эффективен и безопасен.

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Ранее эксперты поделились мнениями, что ни в коем случае нельзя класть в унитаз, потому что это точно навредит сантехнике.

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