Забудете о желтых и сухих листьях: как подкормить огурцы

Чтобы вырастить хороший урожай огурцов, огородники задействуют разные методы подкормки растений, в том числе и нестандартные. Некоторые подливают под корни удобрения, некоторые пользуются "народными методами" прикормки.

Как сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород", чтобы листья огурцов не сохли и не желтели, нужно давать растению "поесть вкусненькое".

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Выяснилось, что огурцы любят медовую воду. "Сладкого продукта понадобится совсем немного, зато вы забудете о желтых и засохших листьях и соберете отличный урожай хрустящих огурцов", – говорится в сообщении.

Мёд помогает огурцам расти быстрее, увеличивая количество завязей и плодов.

"Также повышает иммунитет растений. Почва становится более питательной", – говорят опытные огородники.

Чтобы подкормить огурцы медом, нужно три чайные ложки любого меда растворить в пяти литрах теплой воды. Затем полейте каждый куст под корень (до пол литра свежего раствора).

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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