Забудьте о "брюках": Как правильно называть вещи на украинском языке

Как перевести слово брюки на украинский язык

Языковые эксперты предоставляют рекомендации по корректному употреблению украинского языка для названия популярного гардеробного элемента – "брюк".

Согласно данным, предоставленным на портале Osvitoria.media, слово "брюки" происходит из русского языка, тогда как слово "штани" было употребляемым украинцами даже в древности.

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Украинский язык имеет несколько примеров употребления слова "штани", такие как:

"Так до діла, як свиня штани наділа";

"Протирати штани";

"Без штанів мене залишив";

"З божої волі продав штани, купив солі".

Важно отметить, что этимология слова "штани" имеет латинское происхождение, с корнем "bracae", и оно впервые приобрело популярность в Украине в советские времена. В частности, термины, связанные со швейной промышленностью, такие как "брючный цех" и "брючный костюм", распространились тогда.

В украинском языке существует вариант, который считается абсолютно подходящим – "жіночий костюм-штани". Языковеды, в частности Александр Авраменко, рекомендуют употреблять слово "штани" вместо "брюк" и выбирать выражение "брючний костюм", которое является полностью украинским вариантом и отвечает требованиям корректного употребления родного языка.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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