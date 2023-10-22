Забудьте про "брюки": Як правильно називати речі українською мовою
Мовні експерти надають рекомендації стосовно коректного вживання української мови для назви популярного гардеробного елемента – "брюк".
Згідно з даними, які надані на порталі Osvitoria.media, слово "брюки" походить із російської мови, тоді як слово "штани" було вживаним українцями навіть у давнину.
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Українська мова має декілька прикладів вживання слова "штани", такі як:
- "Так до діла, як свиня штани наділа";
- "Протирати штани";
- "Без штанів мене залишив";
- "З божої волі продав штани, купив солі".
Важливо відзначити, що етимологія слова "штани" має латинське походження, з коренем "bracae", і воно вперше набуло популярності в Україні в радянські часи. Зокрема, терміни, пов'язані із швейною промисловістю, такі як "брючний цех" і "брючний костюм", поширилися тоді.
В українській мові існує варіант, який вважається абсолютно відповідним – "жіночий костюм-штани". Мовознавці, зокрема Олександр Авраменко, рекомендують вживати слово "штани" замість "брюк" та вибирати вираз "брючний костюм", який є повністю українським варіантом і відповідає вимогам коректного вживання рідної мови.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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