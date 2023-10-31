Зачем держать ключи от машины в холодильнике

Современные автомобили становятся все более технологичными и интеллектуальными. Речь идет не только о стандартном оборудовании или различных предлагаемых опциях, но и о ключах.

Электронные ключи к автомобилю не нужно вставлять в замок, чтобы открыть или заблокировать дверь. Теперь все делается удаленно через подключение. Кроме того, больше не нужно использовать ключ, чтобы завести автомобиль – просто держите его в кармане или сумке, чтобы быстро активировать зажигание.

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Эта новая технология предоставляет безоговорочное удобство, но приводит к определенным рискам, которые нельзя недооценивать. Одним из главных недостатков является возрастающая вероятность угона автомобиля с помощью ретрансляторов сигнала, пишет SantePlusMag.

Как это работает?

Важно понимать, что "безключевой" ключ содержит чип, который "общается" с автомобилем, посылая сигнал системе безопасности. Эта система, считывая сигнал, позволяет открыть дверь и запустить двигатель. Обычно этот сигнал передается, только если вы находитесь очень близко к автомобилю.

Воры используют ретрансляторы сигнала, которые позволяют открывать машины даже в сотнях метров, чтобы незаметно угнать их без ведома владельцев. Чтобы обезопасить свой автомобиль, можно использовать бытовые приборы, которые становятся лучшими союзниками для обеспечения безопасности.

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"Сохраняя ключи в холодильнике или даже в морозилке, волны блокируются, и воры больше не смогут перехватить сигнал. Тот же принцип действует с микроволновкой. Такие меры могут значительно уменьшить риск кражи", – пишет издание.

Обратите внимание, что ключи следует хранить так, чтобы они не повредились от низких температур.

Раньше мы сообщали, зачем ключи от авто заматывать в фольгу или класть в холодильник.

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