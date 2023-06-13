Зачем добавлять соду при варке варенья: 5 преимуществ
Как варить варенье с содой
Начинается сезон заготовок на зиму, а одни из самых популярных консерваций – это разные виды варенья. Знали ли вы, что пищевая сода имеет свое применение при приготовлении варенья? "Дача. Сад и огород" рассказывает о пяти способах использования соды.
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- Нейтрализация кислотности или горечи фруктов без добавления много сахара;
- Предотвращение разваривания мягких фруктов. Для этого их можно замочить в растворе соды (1 столовая ложка на литр воды) на 5–10 минут перед варкой;
- Дезинфекция и очищение плодов от остатков пестицидов, которые могут быть на кожуре. Это достигается замачивая плоды в растворе соды, как описано в предыдущем пункте;
- Спасите перегнившее варенье, прокипятите его с добавлением соды;
- Добавление соды поможет сделать сироп прозрачным и придать ему золотистый цвет.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
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