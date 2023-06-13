Навіщо додавати соду при варінні варення: 5 переваг

Починається сезон заготівель на зиму, а одні з найпопулярніших консервацій – це різні види варення. Чи знали ви, що харчова сода має свої застосування під час приготування варення? "Дача. Сад та город" розповідає про п'ять способів використання соди.

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Нейтралізація кислотності або гіркоти фруктів без додавання багато цукру; Запобігання розварюванню м'яких фруктів. Для цього їх можна замочити у розчині соди (1 столова ложка на літр води) на 5-10 хвилин перед варінням; Дезінфекція та очищення плодів від залишків пестицидів, які можуть бути на шкірці. Це досягається, замочуючи плоди в розчині соди, як описано у попередньому пункті; Врятуйте перегниле варення, прокип'ятіть його з додаванням соди; Додавання соди допоможе зробити сироп прозорим і надати йому золотистий колір.

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