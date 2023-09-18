Зачем натирать туалетную бумагу мылом: полезный и экономичный лайфхак

Во время отдыха на природе, особенно на пикниках, может возникнуть ситуация, когда нет возможности тщательно помыть руки с мылом. Хотя влажные салфетки могут помочь, они не всегда справляются с сильными загрязнениями, такими, как жирный соус.

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Но есть обычный и нужный лайфхак, который поможет вам в таковых ситуациях. Этот способ, которым поделились на сайте Телеграф, может быть особенно полезен во время путешествий и отдыха на природе.

Для изготовления этого средства вам понадобится туалетная бумага, чем жидкое мыло. Вот как его приготовить:

Оторвите несколько слоев туалетной бумаги и разложите их на ровной поверхности, например на столе. С помощью кухонного ножа или лопатки нанесите жидкое мыло на поверхность туалетной бумаги, равномерно распределяя его. После того как мыло высохнет и затвердеет, сложите туалетную бумагу в контейнер или другую емкость, которую удобно брать с собой в поездки. Для использования этого средства просто полейте небольшой кусочек бумаги водой. Руки быстро намылятся и вы сможете легко удалить все загрязнения.

Некоторые хозяйки предпочитают приготовлять собственное средство для мытья посуды, которая не только эффективна, но и безопасна. Рецептом такого домашнего средства для мытья мы делились раньше.

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