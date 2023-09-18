Навіщо натирати туалетний папір милом: корисний та економний лайфхак

Під час відпочинку на природі, особливо на пікніках, може бути ситуація, коли немає можливості ретельно помити руки з милом. Хоча вологі серветки можуть допомогти, вони не завжди справляються із сильними забрудненнями, такими як жирний соус.

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Але є простий і корисний лайфхак, який допоможе вам в таких ситуаціях. Цей спосіб, яким поділились на сайті "Телеграф", може бути особливо корисним під час подорожей та відпочинку на природі.

Для виготовлення цього засобу вам знадобляться туалетний папір, ніж та рідке мило. Ось як його приготувати:

Відірвіть кілька шарів туалетного паперу та розкладіть їх на рівній поверхні, наприклад, на столі. За допомогою кухонного ножа або лопатки нанесіть рідке мило на поверхню туалетного паперу, розподіляючи його рівномірно. Після того, як мило висохне і затвердне, складіть туалетний папір в контейнер або іншу ємність, яку зручно брати з собою у поїздки. Для використання цього засобу просто полийте невеликий шматочок паперу водою. Руки швидко намиляться, і ви зможете легко видалити всі забруднення.

Деякі господині віддають перевагу приготуванню власного засобу для миття посуду, який не тільки ефективний, але й безпечний. Рецептом такого домашнього засобу для миття ми ділились раніше.

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