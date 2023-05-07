Зачем опытные водители оставляют колеса автомобиля повернутыми: полезный совет

Зачем поворачивать колеса, когда машина стоит на парковке

Опытные водители поделились полезными советами по парковке автомобиля. Помимо этого они рассказали о важности оставлять руль авто перевернутым и объяснили, как это может быть полезным.

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Одним из главных аргументов оставлять руль перевернутым является защита автомобиля от неприятностей на переполненных стоянках. К примеру, если ваш сосед по парковке нечаянно столкнет свое авто с вашим, удар упадет на колесо, а не на кузов, что может значительно снизить возможные повреждения.

Кроме того, при парковке на спуске рекомендуется оставлять руль перевернутым. Это предотвращает случайное движение автомобиля, поскольку он задержится на бордюре. Если вернуть колеса в сторону бордюра, это обеспечит дополнительную защиту от нежелательного движения авто.

Последним аргументом является то, что перевернутый руль помогает избежать перегрева той части рулевого колеса, которую касаются водительской руки. Поскольку руки оказывают влияние на комфорт и безопасность вождения, важно обеспечить оптимальную температуру на поверхности руля, особенно летом.

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