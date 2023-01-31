Загадочные наскальные рисунки, которым может быть 6-11 тысяч лет, нашли в Китае (фото)

В Китае археологи нашли несколько новых петроглифов на скалах. Их обнаружили в Наньяне, провинция Хэнань, находящаяся в 580 милях к юго-западу от Пекина.

Как сообщает Кaogu.cssn.cn, в Наньяне недавно было открыто много мест с наскальными рисунками. По форме, структуре, природе и функции их можно классифицировать на ямы, текстовые символы, резные линии, диски (солнечные часы), алтари, тотемы.

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Представитель Наньянского института культурных реликвий и археологии Чжай Цзиньсяна, в этом месте найдены десятки тысяч петроглифов, некоторым из них может быть от 6 до 11 тысяч лет. "Исследование показало, что петроглифы в пещерах Наньяна являются, в основном, круговыми комбинациями и линейными узорами. Комбинация двойных рядов ямочек является самой выразительной формой комбинации в Наньяне, с максимумом 24 последовательных точек в двойных рядах", — рассказали исследователи.

Большинство петроглифов были высечены на граните и кварцевом песчанике. Большинство из них созданы благодаря прямому выстукиванию и вырезке с помощью металлических инструментов.

Эти рисунки, как отмечают ученые, могут раскрыть данные о ранней человеческой письменности, создании астрономического календаря и ранней человеческой идеологии. "Находка наскальных рисунков в Наньяне обеспечивает серьезную поддержку изучению доисторической культуры Центральных равнин, особенно для исследования происхождения китайской цивилизации", – отмечается в публикации.

Напомним, что в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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