Закуска, что дополнит любой салат: Как приготовить пикантные маринованные шампиньоны на зиму.
Маринованные грибы – это вкусная закуска, которая может использоваться в разных салатах или подаваться как отдельное блюдо. Этот рецепт маринованных грибов очень прост и позволяет наслаждаться этой вкусной закуской в течение всего года.
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Готовить их дома очень просто, и theLime предлагает самый простой рецепт, подходящий даже для начинающих в консервации. Попытайтесь приготовить эту закуску и будете приятно удивлены.
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов
- 1 л воды
- 3 ч. ложки соли
- 4 ч. ложки сахара
- 100 мл уксуса 9%
- 100 мл масла
- 10 зубчиков чеснока
- Зерна горчицы
- 4 лавровых листа
- Перец горошком
Приготовление:
- Начнём с того, что моют шампиньоны под проточной водой и очищают от всех поврежденных мест. Не нужно чистить шапочки от кожуры.
- Доводим 1 литр воды до кипения и добавляем в нее грибы. Варим их в течение 10 минут.
- Отваренные грибы откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишнюю влагу.
- Большую кастрюлю наполняем 1 литром чистой воды. В нее добавляем разрезанные на четвертинки зубчики чеснока, лавровый лист, горчицу и перец. Когда вода начнет закипать, добавляем сахар и соль, подсолнечное масло и уксус. Перемешиваем маринад и доводим до кипения.
- Когда маринад закипит, высыпаем в него шампиньоны. Помешиваем и варим еще 10 минут.
- Такие маринованные грибы можно охладить и употреблять в качестве закуски сразу. Если вы хотите сохранить их на зиму, переложите грибы в стерильные банки и залейте кипящим маринадом. Затем простерилизуйте банки в течение 10 минут, закройте их стерильными крышками, переверните и оставьте до охлаждения.
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