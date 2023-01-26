Залужный назвал количество ракет, выпущенных оккупантами 26 января по Украине

Ракетный удар 26 января по Украине – известное количество сбитых ракет – куда были попадания.

В четверг, 26 января, россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Враг совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

В частности были выпущены ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Telegram.

"Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 47 крылатых ракет, 20 из которых – в районе Киева. Также три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломать!" – подчеркнул Главнокомандующий. Он поблагодарил военнослужащих, которые держат небом в Украине.

Ракетный удар 26 января по Украине – известное количество сбитых ракет – куда были попадания.

Россия применила высокоточные ракеты

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 26 января кафиры применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования.

Х-47 "Кинжал" – из двух самолетов МиГ-31К;

крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 – из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря;

управляемые авиационные ракеты Х-59 – из самолетов Су-35.

В общей сложности было выпущено по Украине до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59.

Какие последствия массированного ракетного удара 26 января

В результате утренней ракетной атаки попадание и повреждение оборудования на объектах энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено.

Также на юге Украины, в том числе и Одесской области, из-за обстрелов возникли проблемы с энергопитанием.

Аварийные отключения были введены на значительную территорию Украины. Сейчас происходит постепенное возвращение к плановым графикам отключений, но в системе сохраняется значительный дефицит. До всех областей доведены лимиты потребления.

Напомним, что массированной ракетной атаке 26 января предшествовал ночной обстрел дронами-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении 24 выпущенных российских БПЛА.

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