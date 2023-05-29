Залужный сообщил о сбитии почти 70 воздушных целей: враг запускал ракеты и дроны

В ночь на 29 мая враг совершил очередную воздушную атаку по Украине. Только в этом месяце это был 15-й по счету массовый обстрел.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Они были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений россияне запустили 35 иранских дронов Shahed-136/131.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что враг активизировался в 00.00 и продолжал атаки до 5 часов утра.

Читайте также: Появилось видео, как морские дроны ГУР подвели российский корабль "Иван Хурс" (видео)

"В течение ночи противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что было отражено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, в ночь на 28 мая российские боевики нанесли наиболее массированную атаку по Украине иранскими дронами "Shahed-136/131". Враг атаковал из Брянской области и Краснодарского края. По данным Генштаба, в ночь на 28 мая Россия применила против Украины 59 иранских ударных беспилотников "Shahed", 58 из которых были уничтожены.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!