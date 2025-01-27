Заместителя командира воинской части разоблачили на присвоении приборов ночного видения на 4 миллиона гривен

Государственное бюро расследований в Днепропетровской области задержало заместителя командира одной из воинских частей по подозрению в присвоении приборов ночного видения стоимостью почти 4 миллиона гривен. Как сообщается, заместитель командира, ответственный за логистику, попытался присвоить дорогостоящее оборудование.

В подготовленных им документах отмечалось, что 24 прибора ночного видения были утрачены в боевых условиях. Стоимость этого оборудования оценивается в почти 4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

На самом же деле, по данным следствия, он приказал своим подчиненным скрыть приборы в куче мусора на складе.

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В ходе следственных действий, проведенных на территории воинской части, в складских помещениях и по месту жительства подозреваемого, были изъяты доказательства его незаконной деятельности.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7,7 млн гривен.

Напомним, полиция проводит по всей стране более тысячи одновременных обысков для изъятия нелегального оружия.

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