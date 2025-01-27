Заступника командира військової частини викрили на привласненні приладів нічного бачення на 4 мільйони гривень

Державне бюро розслідувань на Дніпропетровщині затримало заступника командира однієї з військових частин за підозрою у привласненні приладів нічного бачення вартістю майже 4 мільйони гривень. Як повідомляється, заступник командира, відповідальний за логістику, спробував привласнити дороге обладнання.

У підготовлених ним документах зазначалося, що 24 прилади нічного бачення були втрачені в бойових умовах. Вартість цього обладнання оцінюється в майже 4 млн гривень.Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Насправді ж, за даними слідства, він наказав своїм підлеглим приховати прилади у купі сміття на складі.

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Під час слідчих дій, які провели на території військової частини, у складських приміщеннях та за місцем проживання підозрюваного, були вилучені докази його незаконної діяльності.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7,7 млн гривень.

Нагадаємо, поліція проводить по всій країні понад тисячу одночасних обшуків задля вилучення нелегальної зброї.

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