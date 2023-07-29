Запомните эти опасные даты: опубликован график магнитных бурь на август 2023 года

Магнитные бури в августе 2023 - Когда будут магнитные бури в августе 2023 года

Август кажется богатым магнитными бурями разной мощности. Поэтому запомните все потенциально опасные даты для вашего здоровья.

Согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, геомагнитная активность в начале месяца будет низкой. Однако дальше будет происходить определенное обострение, а в середине августа следует ожидать метеоударов средней и сильной мощности.

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Календарь магнитных бурь на август 2023 года:

2-3 августа – буря средней мощности;

16-17 августа – буря сильной мощности;

18-20 августа – буря средней мощности.

В дни, не отмеченные в календаре, магнитные бури будут очень слабыми и почти не будут влиять на состояние людей.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь?

Следуйте общим рекомендациям врачей, чтобы улучшить свое состояние во время магнитных бурь:

потребление большего количества жидкости, кроме кофе, алкоголя и энергетиков;

отказ от сигарет, кальяна и других вредных привычек,

ограничьте употребление жирной, жареной и острой пищи,

выбирайте сезонные овощи и фрукты, зелень,

гуляйте больше на свежем воздухе,

часто проветривайте помещение, где проживаете,

выбирайте пешие прогулки,

меньше нервничайте и конфликтуйте,

перед сном принимайте контрастный душ.

Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время магнитных бурь, стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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