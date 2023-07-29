Запам'ятайте ці небезпечні дати: опубліковано графік магнітних бур на серпень 2023 року

Серпень видасться багатим на магнітні бурі різної потужності. Тому запам'ятайте усі потенційно небезпечні дати для вашого здоров'я.

Згідно з даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, геомагнітна активність на початку місяця буде низькою. Проте далі відбуватиметься певне загострення, а в середині серпня варто чекати на метеоудари середньої та сильної потужності.

Читайте також: Як полегшити біль при мігрені: 5 дієвих та швидких методів боротьби з "хворобою століття"

Відео дня

Календар магнітних бур на серпень 2023 року:

2-3 серпня — буря середньої потужності;

16-17 серпня — буря сильної потужності;

18-20 серпня — буря середньої потужності.

У дні, які не відзначені в календарі, магнітні бурі будуть дуже слабкими та майже не впливатимуть на стан людей.

Що робити для кращого самопочуття під час магнітних бур?

Дотримуйтеся загальних рекомендацій лікарів, щоб покращити свій стан під час магнітних бур:

споживання більшої кількості рідини, окрім кави, алкоголю та енергетиків;

відмова від цигарок, кальяну та інших шкідливих звичок,

обмежте вживання жирної, смаженої та гострої їжі,

обирайте сезонні овочі та фрукти, зелень,

гуляйте більше на свіжому повітрі,

часто провітрюйте приміщення, де проживаєте,

обирайте піші прогулянки,

менше нервуйте та конфліктуйте,

перед сном приймайте контрастний душ.

Якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть загострюватися під час магнітних бур, намагатися не займатися важкою фізичною активністю, а натомість більше відпочивати.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!