Запомните эти опасные даты: опубликован график магнитных бурь на август 2023 года
Август кажется богатым магнитными бурями разной мощности. Поэтому запомните все потенциально опасные даты для вашего здоровья.
Согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, геомагнитная активность в начале месяца будет низкой. Однако дальше будет происходить определенное обострение, а в середине августа следует ожидать метеоударов средней и сильной мощности.
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Календарь магнитных бурь на август 2023 года:
- 2-3 августа – буря средней мощности;
- 16-17 августа – буря сильной мощности;
- 18-20 августа – буря средней мощности.
В дни, не отмеченные в календаре, магнитные бури будут очень слабыми и почти не будут влиять на состояние людей.
Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь?
Следуйте общим рекомендациям врачей, чтобы улучшить свое состояние во время магнитных бурь:
- потребление большего количества жидкости, кроме кофе, алкоголя и энергетиков;
- отказ от сигарет, кальяна и других вредных привычек,
- ограничьте употребление жирной, жареной и острой пищи,
- выбирайте сезонные овощи и фрукты, зелень,
- гуляйте больше на свежем воздухе,
- часто проветривайте помещение, где проживаете,
- выбирайте пешие прогулки,
- меньше нервничайте и конфликтуйте,
- перед сном принимайте контрастный душ.
Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время магнитных бурь, стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.
Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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