Зелень останется свежей по вкусу и виду: Как засолить укроп на зиму
Как засолить укроп на зиму
Интересный рецепт засолки укропа на зиму. Этот способ сохранения зелени поможет наслаждаться ароматом и вкусом в течение холодных месяцев.
Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт
Авторы украинского специализированного на советах по уходу за садом и полем поделились рецептом в своем Telegram-канале "Аптека Садовника". Как отметили эксперты, такой способ хранения укропа обеспечит его вкусный и ароматный вкус, похожий на свежую зелень, на протяжении всей зимы.
Ингредиенты:
- 500 г укропа;
- 160 г соли.
Приготовление:
- Начните с того, чтобы тщательно помыть и дать укроп немного просохнуть.
- Измельчите укроп на небольшие кусочки.
- Смешайте его с солью, переложите укроп в подходящую банку.
- Оставьте банки открытыми в течение двух дней, чтобы зелень осела.
- После этого добавьте в банки еще немного укропа и закройте их пластиковыми крышками.
- Храните ваш засоленный укроп в холодильнике.
Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!