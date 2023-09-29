Зелень залишиться свіжою на смак та вигляд: Як засолити кріп на зиму
Цікавий рецепт засолення кропу на зиму. Цей спосіб збереження зелені допоможе насолоджуватися її ароматом і смаком протягом холодних місяців.
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Автори українського спеціалізованого на порадах щодо догляду за садом та полем поділилися рецептом у своєму Telegram-каналі "Аптека Садівника". Як зауважили експерти, такий спосіб зберігання кропу забезпечить його смачний та ароматний смак, схожий на свіжу зелень, протягом всієї зими.
Інгредієнти:
- 500 г кропу;
- 160 г солі.
Приготування:
- Почніть з того, щоб ретельно помити та дати кропу трохи просохнути.
- Подрібніть кріп на невеликі шматочки.
- Змішайте його з сіллю, перекладіть кріп у підходящу банку.
- Залиште банки відкритими протягом двох днів, щоб зелень осіла.
- Після цього додайте до банок ще трохи кропу і закрийте їх пластиковими кришками.
- Зберігайте ваш засолений кріп у холодильнику.
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