Зелень залишиться свіжою на смак та вигляд: Як засолити кріп на зиму

Цікавий рецепт засолення кропу на зиму. Цей спосіб збереження зелені допоможе насолоджуватися її ароматом і смаком протягом холодних місяців.

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Автори українського спеціалізованого на порадах щодо догляду за садом та полем поділилися рецептом у своєму Telegram-каналі "Аптека Садівника". Як зауважили експерти, такий спосіб зберігання кропу забезпечить його смачний та ароматний смак, схожий на свіжу зелень, протягом всієї зими.

Інгредієнти:

500 г кропу;

160 г солі.

Приготування:

Почніть з того, щоб ретельно помити та дати кропу трохи просохнути. Подрібніть кріп на невеликі шматочки. Змішайте його з сіллю, перекладіть кріп у підходящу банку. Залиште банки відкритими протягом двох днів, щоб зелень осіла. Після цього додайте до банок ще трохи кропу і закрийте їх пластиковими кришками. Зберігайте ваш засолений кріп у холодильнику.

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