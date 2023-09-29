Зелень останется свежей по вкусу и виду: Как засолить укроп на зиму

Интересный рецепт засолки укропа на зиму. Этот способ сохранения зелени поможет наслаждаться ароматом и вкусом в течение холодных месяцев.

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Авторы украинского специализированного на советах по уходу за садом и полем поделились рецептом в своем Telegram-канале "Аптека Садовника". Как отметили эксперты, такой способ хранения укропа обеспечит его вкусный и ароматный вкус, похожий на свежую зелень, на протяжении всей зимы.

Ингредиенты:

500 г укропа;

160 г соли.

Приготовление:

Начните с того, чтобы тщательно помыть и дать укроп немного просохнуть. Измельчите укроп на небольшие кусочки. Смешайте его с солью, переложите укроп в подходящую банку. Оставьте банки открытыми в течение двух дней, чтобы зелень осела. После этого добавьте в банки еще немного укропа и закройте их пластиковыми крышками. Храните ваш засоленный укроп в холодильнике.

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