Зеленский ответил, может ли война в Украине закончиться дипломатией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможно завершение войны в Украине путем дипломатии. Однако для этого нужно всадить россию за стол переговоров.

В интервью BBC глава украинского государства призвал международное сообщество оказывать давление на российские власти с целью заставить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта.

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Глава государства напомнил, что ожидает присутствия представителей России на втором мирном саммите, запланированном на ноябрь. По его мнению, весь мир должен будет оказывать давление на россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал он, добавив, что более слабая россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", — добавил он.

Напомним, в феврале 2024 Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины в войне. Он заявил, что за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных. В июне 2024 года глава государства сказал, что потери украинской армии по отношению к российским интервентам на восточном и северном фронтах составляют один до шести.

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