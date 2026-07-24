Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты, где, по информации СМИ, проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. По данным собеседников издания, визит украинского лидера в США намечен на 28 июля.

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В ходе поездки Владимир Зеленский также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Читайте также: Главная причина, по которой Трамп атаковал Иран

Кроме того, программой визита предусмотрена его встреча с Дональдом Трампом. Официально информацию о предстоящей встрече стороны пока не комментировали.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!