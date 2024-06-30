Зеленский высказался по поводу идеи мобилизовать людей через лотерею

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план по необходимому количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил, и сейчас все идет по этому плану.

В то же время, он не согласился с идеей колумнистки американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин о введении мобилизации по лотерее, как это в свое время практиковалось в США.

"Проговаривали, что была такая лотерея когда-то. Я считаю, что это не очень этично по отношению к тем, кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно, для всех. Эта лотерейная история была в США, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи, борется за выживание. И там, где стоит "выжить" и "лотерея" – у меня нет знака "равно", больше знаков вопроса", – отметил он.

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Зеленский добавил, что "надо делать все, чтобы думать о людях и больше, больше технологий".

"Мы все равно подготовим документ, попытаемся сделать все, чтобы этот документ упал на стол представителям России, чтобы мощные страны разные попытались справедливо закончить эту войну. Безусловно, в каких-то разных форматах и диалогах. Безусловно, полностью война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы с окончанием войны для каждого. Так оно быстро не делается. Но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а тем или иным форматом диалога", – указал президент.

Напомним, в феврале 2024 Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины в войне. Он заявил, что за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных.

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