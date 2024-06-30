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Война в Украине

Зеленский высказался по поводу идеи мобилизовать людей через лотерею

Анастасия Крыщук

Зеленский высказался по поводу идеи мобилизовать людей через лотерею
Зеленский высказался по поводу идеи мобилизовать людей через лотерею

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план по необходимому количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил, и сейчас все идет по этому плану.

В то же время, он не согласился с идеей колумнистки американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин о введении мобилизации по лотерее, как это в свое время практиковалось в США.

"Проговаривали, что была такая лотерея когда-то. Я считаю, что это не очень этично по отношению к тем, кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно, для всех. Эта лотерейная история была в США, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи, борется за выживание. И там, где стоит "выжить" и "лотерея" – у меня нет знака "равно", больше знаков вопроса", – отметил он.

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Зеленский добавил, что "надо делать все, чтобы думать о людях и больше, больше технологий".

"Мы все равно подготовим документ, попытаемся сделать все, чтобы этот документ упал на стол представителям России, чтобы мощные страны разные попытались справедливо закончить эту войну. Безусловно, в каких-то разных форматах и диалогах. Безусловно, полностью война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы с окончанием войны для каждого. Так оно быстро не делается. Но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а тем или иным форматом диалога", – указал президент.

Напомним, в феврале 2024 Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины в войне. Он заявил, что за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных.

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Мобилизация