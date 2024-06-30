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Війна в Україні

Зеленський висловився щодо ідеї мобілізувати людей через лотерею

Анастасія Крищук

Зеленський висловився щодо ідеї мобілізувати людей через лотерею
Зеленський висловився щодо ідеї мобілізувати людей через лотерею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план щодо необхідної кількості мобілізованих формує керівництво Збройних сил, і зараз все йде за цим планом.

Водночас він не погодився з ідеєю колумністки американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін щодо запровадження мобілізації по лотереї, як це свого часу практикувалося у США.

"Проговорювали, що була така лотерея колись. Я вважаю, що це не дуже етично щодо тих, хто на фронті вже і не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. Ця лотерейна історія була в США, але це була війна не на вашій території і не за існування США. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання. І там, де стоїть "вижити" і "лотерея" – в мене немає знаку "дорівнює", більше знаків питання", – зазначив він.

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Зеленський додав, що "треба робити все, щоб думати про людей і більше, більше технологій".

"Ми все одно підготуємо документ, спробуємо зробити все, щоб цей документ впав на стіл представникам Росії, щоб потужні країни різні спробували справедливо закінчити цю війну. Безумовно, в якихось різних форматах і діалогах. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі з закінченням війни для кожного. Так воно швидко не робиться. Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а тим чи іншим форматом діалогу", – вказав президент.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. Він заявив, що за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових.

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