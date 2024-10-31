Земельный налог-2024: кто должен уплатить в ноябре

В 2024 году обязанность уплаты земельного налога распространяется на владельцев земельных участков, паев и постоянных землепользователей – физических лиц. Следует отметить, что конкретные ставки налога определяются органами местного самоуправления индивидуально для каждой территории.

Налоговый кодекс Украины, в частности, статья 281, предусматривает значительный перечень льготных категорий граждан. Об этом пишет 24 tv.ua.

От уплаты земельного налога освобождаются лица с инвалидностью первой и второй группы, многодетные семьи с тремя и более детьми младше 18 лет, пенсионеры по возрасту. Также льготы распространяются на ветеранов войны, участников антитеррористической операции и операции объединенных сил, получивших статус ветерана войны в соответствии с Законом №3551-XII. Отдельную категорию льготников составляют лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

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Особое внимание следует обратить на владельцев земельных участков и паев, передавших свою землю в аренду плательщикам единого налога четвертой группы – они освобождаются от уплаты налога на период действия договора аренды.

Существенным моментом есть процедура оформления льгот для владельцев нескольких земельных участков одного вида использования. Если общая площадь таких участков превышает установленные законодательством предельные нормы, собственник должен подать письменное заявление в налоговый орган до 1 мая текущего года. В заявлении необходимо указать, к каким именно участкам будет применяться льгота. Подать такое заявление можно в контролирующий орган по месту расположения любого из имеющихся земельных участков.

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