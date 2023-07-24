Землю накроет шестибалльная магнитная буря: названы опасные даты

К концу июля ожидается очень мощная магнитная буря в 6 баллов. Такие возмущения вызывают ухудшение самочувствия у людей, полярные сияния и сбой электроприборов.

Об этом сообщает Meteoagent со ссылкой на обновленные данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США по космической погоде в течение второго месяца лета. Ученые предварительно установили, что наиболее опасным периодом окажется именно 25 июля.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, ближайший сильный метеоудар мощностью 4 балла начался 23 июля. Он продлится до 24 июля. Однако уже 25 июля мощность бури составит 6 баллов из 10.

Магнитные бури в июле 2023 года - магнитные бури Июль 2023

Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Соблюдать несколько простых правил, чтобы чувствовать себя лучше при любых условиях:

1. Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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