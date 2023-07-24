Землю накриє шестибальна магнітна буря: названо небезпечні дати

До кінця липня очікується дуже потужна магнітна буря у 6 балів. Такі збурення викликають погіршення самопочуття в людей, полярні сяйва та збій роботи електроприладів.

Про це повідомляє Meteoagent з посиланням на оновлені дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США щодо космічної погоди впродовж другого місяця літа. Науковці попередньо встановили, що найбільш небезпечних періодом виявиться саме 25 липня.

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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найближчий сильний метеоудар потужністю у 4 бали розпочався 23 липня. Він триватиме до 24 липня. Проте вже 25 липня потужність бурі становитиме 6 балів з 10.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Дотримуватися кількох простих правил, щоб почуватися краще за будь-яких умов:

1. Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

2. Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Пам'ятайте, що експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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