'Жестокий бой длился весь день': Рыцари Зимнего Похода выбили россиян с позиций у Бахмута (видео)

Вблизи Бахмута пехотинцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода благодаря поддержке артиллерии и минометчиков выбили врага с позиций.

Кадры тяжелого боя появились в сети. Их опубликовали на Facebook-странице 28 ОМБр.

Сначала аэроразведка засекла врага в его окопах, а затем пехота пошла штурмовать окупантов. Их прикрывали собратья артиллеристы и минометчики.

Читайте также: Снайпер "Альфа" из группы "Призрак" отминусовал оккупанта с расстояния 1200 м (поразительное видео)

"Пехотинцы 28-й ОМБр при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов с посадки к югу от Бахмута. Жестокий бой длился весь день. Наши воины начали зачистку блиндажей и столкнулись с подразделением оккупантов под командованием вражеского спецназовца", – прокомментировали это видео бойцы бригады.

Отмечается, что враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов был вынужден бежать дальше, "где его уже добила наша артиллерия".

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом. Как сообщили в Третьей штурмовой бригаде, вражеский танк уничтожили бойцы 3-й роты противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады. Они работали с NLAW и Javelin.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!