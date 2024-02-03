Жилищным субсидиям быть: стало известно хватит ли в госбюджете средств на их выплату

Субсидии продолжат выплачивать даже если тарифы на коммуналку вырастут. Министерство социальной политики сообщило, что выделенных средств достаточно и субсидии будут назначаться на определенный период. Однако некоторые граждане могут лишиться права на субсидии в случае выполнения определенных условий.

Об этом пишет 24 tv.ua.

В случае потери субсидии ее возможно будет восстановить, хотя некоторым субсидиантам придется оплачивать коммунальные услуги самостоятельно.

Почему могут лишить субсидии?

Одной из причин может служить наличие долгов. Управленческие компании и ОСМД обязаны регулярно сообщать Управлению социальной защиты о наличии задолженности среди потребителей. Но! Если есть документальное подтверждение задержки зарплаты или пенсии, что привело к несвоевременной оплате, долг не будет начисляться и субсидию можно будет. В таком случае отменившуюся субсидию можно возобновить.

Чтобы это сделать нужно погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Основаниями для отмены субсидии также могут быть:

Смена места жительства, поскольку расчет льгот производится на конкретное жилье.

Смерть лица, которому предоставлялись льготы.

Указание ложного размера дохода. Финансовый мониторинг может выявить недостоверную информацию о доходе. В случае, если вы совершаете значительные покупки или имеете большую сумму на депозите, это может привести к лишению льгот.

Как оформить или возобновить субсидию

Чтобы получать субсидию, нужно сделать следующее:

С помощью определенного шаблона составьте заявление.

Добавьте копию договора аренды жилья, если таковой есть.

Заполните справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи ( смотрите пример здесь ).

Разместите справки о льготах, если они есть.

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Также можно оформить субсидию онлайн через приложение "Действие" или на веб-сайте Пенсионного фонда. Сделать это можно так:

Выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии". Заполните все обязательные поля и проверьте правильность ввода данных. Определите, на какие коммунальные услуги вам необходима субсидия. Заявите всё ваше имущество и укажите технические особенности домохозяйства.

Напомним, в Украине с 1 февраля произойдет ряд изменений в социальной сфере.

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