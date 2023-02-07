Жизнь трех знаков зодиака превратится в катастрофу в феврале

Меркурий, Марс и Уран завершили свою ретроградность, но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Хотя этот период кажется очень далёким плохим воспоминанием, его бурное влияние все еще ощущается, на одних больше, чем на других.

Уроженцев трех зодиакальных созвездий в феврале ждут серьезные проблемы. По словам астрологов, их жизнь может превратиться в катастрофу.

Близнецы

В феврале Водолей передает эстафету Рыбам и тем самым знаменует конец астрологического рока. В результате этого влияния вы, скорее всего, столкнетесь с самыми сложными эмоциональными проблемами и вам не повезет в разных сферах жизни. Из-за вашего изменчивого и нестабильного характера вам может быть трудно принимать решения и строить прочные отношения. Эта непредсказуемость может вызвать дискомфорт у окружающих вас людей.

Несмотря на вашу способность быть гибкими в отношениях, вы также можете быть упрямы, что может сдерживать вас и создавать проблемы. Звезды предупреждают вас о неприятностях и напряжениях, которые могут возникнуть на работе; это неизбежны конфликты с некоторыми вашими коллегами. Не говорите оскорбительных слов и сохраняйте спокойствие.

Стрелец

С прохождением полной Луны в знаке Льва вы становитесь неуступчивыми, жесткими, подозрительными к поведению других и быстро оцениваете их неправомерно. Ваше отношение может легко привести к ссорам и ограничить отношения с близкими и окружающими.

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На работе и дома могут возникнуть конфликты, будь то с коллегами или хуже, с близкими. Стрельцы вам нужно понять, что не все готовы вас понять. Если кто-то хочет вам помочь, подумайте дважды, прежде чем отказывать. Иначе рискуете остаться сами.

Водолей

Непредвиденные расходы, задержки в исполнении поручений, заботы и стресс. В этом месяце вы, вероятно, столкнетесь с трудом, особенно на работе. Полнолуние в Леви далеко не благоприятно для вашего знака зодиака. Вы склонны сомневаться, чтобы принять решение и придерживаться его.

Впрочем, хотя вы ответственны и преданы работе, вы все равно рискуете потерять уверенность в себе и стать очень упрямым. Однако звезды советуют научиться жить в гармонии с собой, это единственный доступный способ противостоять своим проблемам. Однако помните одну важную вещь: опасность подстерегает вас со всех сторон.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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