Жуки и черви будут убегать: чем и как обрабатывать редис от вредителей

Редис считается наиболее устойчивым к болезням и вредителям овощей, однако вырастить ее невредимой довольно трудно. Вредные насекомые активно атакуют молодые растения и способны привести к уничтожению всего урожая.

Больше всего редис любят крестоцветные блешки (маленькие черные жучки), белянки (бабочки) и их гусеницы, медведки (атакуют плоды), капустные мухи, огневки (серо-коричневые бабочки), рапсовые клопы на спине, черные жучки с желчками -щелкунов и т.д.

Чтобы защитить урожаи, нужно своевременно обрабатывать листья растения и почву, в которой растет редис.

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Химические препараты, которыми обрабатывают грядки с редиской:

Листья опрыскивают растворенными препаратами "Вертимек", "Актеллик" и "Протеус". Перед посевом в грунт добавляют "Форс".

Биологические препараты:

"Актофит", "Битоксибациллин" и их аналоги используют для обработки листьев. Против личинок в почве применяют Боверин, Метаризин или готовую смесь Метавайт.

Народные средства от вредителей:

Зола – ею опыляют растения и землю, в которой они растут. Она не справляется с почвенными личинками.

Ткань, пропитанная отработанным автомобильным или дизельным маслом – клочки нужно разложить в междурядьях на расстоянии не менее 4 м. Через 2-3 дня перевернуть ткань, чтобы собрать как можно больше вредителей. Бордосская жидкость – для опрыскивания применяют 3% раствор препарата (300 г медного купороса и 450 г извести на 10 л воды).

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Водный раствор известковой извести – 2 стакана средства нужно развести в 10 л воды и использовать для полива растений.

Раствор медного купороса (1 ст. ложка/10 л воды) с добавлением хозяйского мыла (40 г). – только для опрыскивания.

Отвар луковой шелухи (20 г/1 литр) настоять сутки и обработать ботву растений.

Жидкий навоз – подпитывать им редьку (редко и не насыщенным раствором).

Некоторые вредители отпугивают запах корицы, поэтому порошок рассыпают в междурядья.

Мыло с золой тоже неприятно для насекомых и червей. В ведре воды растворяют 50 г хозяйственного мыла и 2 стакана древесной золы. Полученный состав хорошо перемешивается и используется для полива редиса.

Можете попытаться смешать и горчицу с перцем. В 10 литрах воды смешивается чайная ложка порошка острого перца, 2 столовых ложки соли и столько же сухой горчицы. Полученной смесью полейте почву возле редиса.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете дачников, как подготовить клубнику однажды весной, чтобы потом собирать крупные ягоды весь сезон. Клубнику можно вырастить просто даже на подоконнике. Однако урожай зависит от правильного выбранного сорта.

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