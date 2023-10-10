Зимние блекауты: специалисты дали список вещей, которыми уже нужно запастись

В период отопительного сезона в Украине могут произойти продолжительные отключения света и тепла. Все будет зависеть от плотности русских обстрелов.

В энергетической компании YASNO советуют украинцам уже сейчас готовиться к блэкаутам, чтобы легче пережить зимние холода. Специалисты компании предоставили перечень вещей, которыми нужно запастись украинцам к зиме.

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В списке:

повербанк,

зарядная станция (типа EcoFlow),

генератор + горючее (для частных домов),

"Проверьте состояние горелки и возьмите к нему несколько баллонов, но всегда соблюдайте правила эксплуатации", – добавили в компании.

Также в YASNO посоветовали приобрести несколько светодиодных ламп на аккумуляторе, мощный фонарик, светоотражающие наклейки (для взрослых, детей и домашних любимцев, которых вы гуляете на улице).

Нужно позаботиться о наличии теплой одежды, термобелья. Не забудьте сделать запасы питьевой воды, сублимированной пищи и консервов.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длительные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

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