Зимові блекаути: спеціалісти дали список речей, якими вже треба запастися

У період опалювального сезону в Україні можуть статися тривали вимкнення світла та тепла. Все залежатиме від щільності російських обстрілів.

В енергетичній компанії YASNO радять українцям вже зараз готуватися до блекаутів, аби легше пережити зимові холоди. Фахівці компанії надали перелік речей, якими потрібно запастися українцям до зими.

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У списку:

павербанк,

зарядна станція (типу EcoFlow),

генератор + пальне (для приватних будинків),

"Перевірте стан пальника та візьміть до нього кілька балонів, але завжди дотримуйтесь правил експлуатації", – додали в компанії.

Також у YASNO порадили придбати кілька світлодіодних ламп на акумуляторі, потужний ліхтарик, світловідбивні наліпки (для дорослих, дітей та для хатніх улюбленців, яких ви вигулюєте на вулиці).

Потрібно попіклуватися про наявність теплого одягу, термобілизни. Не забудьте зробити запаси питної води, сублімованої їди та консервів.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

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