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Звезда "Холостяка" Ксения Мишина разделась до трусов, чтобы "успокоить" фанов (фото)

Былим Елена

Звезда 'Холостяка' Ксения Мишина разделась до трусов, чтобы 'успокоить' фанов (фото)

Участница шоу "Холостяк" Ксения Мишина не на шутку испугала своих подписчиков, выложив в Инстаграм-story фото из больницы. Выяснилось, что телезвезда отравилась морепродуктами.

В соцсети Мишина запостила фото своей руки, к которой прикреплена капельница.

Она подписала фотографию так: "Вчерашняя ночь была с лихорадкой, но мне казалось, что с частичной потерей сознания… А вчерашний день я провела под капельницами и уходом врачей".

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Ксения также показала себя в больничной койке и добавила, что устрицы и морепродукты "организовали выходной".

"Будьте осторожны друзья, потому что лечиться, жесть, дорого", – добавила Мишина.

Уже спустя некоторое время Ксения опубликовала фото, как стоит перед камерой в трусах и майке. Она подписала снимок: "Доброе утро, я выжила".

Затем показала видео, где занимается спортом в белой майке и трусах. "Уже могу делать свой вакуум", – добавила Ксения и показала часть своего спортивного занятия.

Ранее мы сообщали об участнице "Холостяка", которая после развода отдыхала на Мальдивах.

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