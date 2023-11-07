5 интересных фактов о Солнце, о которых вы могли не знать

Солнце – главная звезда на нашем небе, обеспечивающая энергией все живое на Земле. UAportal собрал 5 интересных фактов о Солнце, которые не всегда можно найти в поисковике.

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Путешествие по солнечной энергии

Многие знают, что солнечному свету нужно восемь минут, чтобы достичь Земли. Однако фактическое расстояние, которое оно преодолевает, гораздо длиннее. Учитывая время, необходимое для того, чтобы энергия высвободилась и прошла путь к поверхности Солнца, а затем достигла солнечной короны и улетела в космос, на самом деле это занимает миллионы лет.

Солнце почти идеально круглое

Весьма редко небесное тело имеет такую почти идеальную геометрическую форму. Разница между экваториальным и полярным диаметром Солнца составляет лишь около 10 км, что делает его форму почти точной сферой.

Масштаб Солнца по сравнению с планетами

Мы знаем, что Солнце является центральным и фундаментальным компонентом солнечной системы. Подумайте об этом – масса Солнца составляет примерно 99,86% общей массы Солнечной системы. Это означает, что все девять планет, их спутники и пояс астероидов вместе взятые составляют всего 0,14% системы.

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Солнце оборачивается неравномерно

Как и планеты, Солнце также вращается вокруг своей оси. Однако, в отличие от твердых небесных тел, Солнце – это шар раскаленных газов, что приводит к неравномерной структуре.

Это приводит к тому, что скорость вращения в разных частях Солнца разнится. Например, точка на экваторе делает полный оборот примерно за 25 земных суток, тогда как точка у полюсов – примерно за 36 суток.

Солнце на экваторе своего жизненного цикла

Звезда с ее специфическим химическим составом и массой "живет" примерно 10 миллиардов лет. По современным научным данным, возраст Солнца составляет около 4,5 миллиарда лет.

Это означает, что спустя еще 4-5 миллиардов лет оно "умрет" и сначала превратится в красного гиганта, уничтожив половину Солнечной системы, поглотив Меркурий, Венеру и Землю. Затем внешний слой будет изгнан в космос, оставив после себя белый карлик, сформированный из ядра бывшей звезды.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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