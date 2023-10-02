5 простых советов, как экономить электроэнергию и уменьшить счета за свет

UAportal подготовил практические советы по уменьшению потребления электроэнергии. С помощью этих советов можно взять под контроль свое энергопотребление и внести положительный вклад как для своего кошелька, так и для окружающей среды.

Неиспользуемые электроприборы

Один из самых простых способов сэкономить электроэнергию – выключать электронику из розетки, когда она не используется. Многие устройства продолжают потреблять энергию, даже когда они выключены.

Энергоэффективные лампочки

Переход на энергоэффективные лампочки – еще один эффективный способ сэкономить электроэнергию. Светодиодные или люминесцентные лампы потребляют меньше энергии, служат дольше и дают такое же количество света, как традиционные лампы накаливания.

Произведя эту простую замену, можно уменьшить потребление энергии и свои счета за электроэнергию.

Терморегулятор

Отопление и охлаждение дома составляет значительную часть энергопотребления. Чтобы сэкономить электроэнергию, рекомендуется отрегулировать настройку термостата.

Можно снизить температуру на несколько градусов зимой и использовать более теплую одежду или одеяла, чтобы оставаться в комфорте. Летом лучше использовать вентиляторы для циркуляции воздуха, вместо того чтобы полагаться только на кондиционер.

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Оптимизация использования электроприборов

По возможности при стирке следует производить полную загрузку белья и использовать холодную воду. Посудомоечную машину запускать с полной загрузкой и в энергосберегающем режиме. Кроме того, следует сушить одежду на воздухе вместо того, чтобы использовать сушилку.

Устранение утечек воздуха

Утечки воздуха в доме могут привести к потерям энергии, так как кондиционированный воздух выходит, а внешний поступает.

Самые распространенные места утечек - окна, двери и щели вокруг труб и вентиляционных отверстий. Надлежащая герметизация этих щелей с помощью водонепроницаемой ленты, уплотнителя или изоляции поможет предотвратить потери энергии и уменьшить ее потребление.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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