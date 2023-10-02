5 простих порад, як економити електроенергію та зменшити рахунки за світло

UAportal підготував практичні поради щодо зменшення споживання електроенергії. За допомогою цих порад можна взяти під контроль своє енергоспоживання і зробити позитивний внесок як для свого гаманця, так і для навколишнього середовища.

Невикористовувані електроприлади

Один з найпростіших способів заощадити електроенергію – вимикати електроніку з розетки, коли вона не використовується. Багато пристроїв продовжують споживати енергію, навіть коли вони вимкнені.

Енергоефективні лампочки

Перехід на енергоефективні лампочки – ще один ефективний спосіб заощадити електроенергію. Світлодіодні або люмінесцентні лампи споживають менше енергії, служать довше і дають таку ж кількість світла, як і традиційні лампи розжарювання.

Зробивши цю просту заміну, можна зменшити споживання енергії та свої рахунки за електроенергію.

Терморегулятор

Опалення та охолодження будинку становить значну частину енергоспоживання. Щоб заощадити електроенергію, рекомендується відрегулювати налаштування термостата.

Можна знизити температуру на кілька градусів взимку і використовувати тепліший одяг або ковдри, щоб залишатися в комфорті. Влітку краще використовувати вентилятори для циркуляції повітря замість того, щоб покладатися лише на кондиціонер.

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Оптимізація використання електроприладів

За можливості при пранні слід робити повне завантаження білизни та використовувати холодну воду. Посудомийну машину запускати з повним завантаженням та в енергозберігаючому режимі. Крім того, варто сушити одяг на повітрі замість того, щоб використовувати сушарку.

Усунення витоків повітря

Витоки повітря в оселі можуть призвести до втрат енергії, оскільки кондиціоноване повітря виходить, а зовнішнє надходить.

Найпоширенішими місцями витоків є вікна, двері та щілини навколо труб і вентиляційних отворів. Належна герметизація цих щілин за допомогою водонепроникної стрічки, ущільнювача або ізоляції допоможе запобігти втратам енергії та зменшити її споживання.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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