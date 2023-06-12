5 самых страшных фильмов ужасов, которые испугают любого
В сфере кино ужасов 2020 год оказался годом леденящих душу историй и тревожных переживаний. UAportal подготовил подробное описание некоторых из самых запоминающихся фильмов ужасов, вышедших в 2019 - 2020 году.
Кто не спрятался
Рейтинг IMDB: 5.7/10
Жанр: ужасы
Страна производства: США
Продолжительность: 88 минут
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Дэйв Франко
Режиссер Дэйв Франко рассказывает о двух семейных парах, которые снимают дом для отдыха на выходные. Однако их уединение принимает зловещий оборот, когда они обнаруживают скрытые камеры в арендованном доме. Паранойя и недоверие нарастают по мере того, как они раскрывают темные секреты и сталкиваются с неизвестной угрозой, что приводит к кошмарной борьбе за выживание.
Его дом
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: ужасы
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 93 минуты
Год производства: 2020
Главный продюсер: Эйдан Эллиотт
В фильме "Его дом" молодая пара беженцев, Бол и Риал, бежит из охваченного войной Южного Судана и ищет убежища в Англии. Однако вскоре они понимают, что их новый дом хранит в себе злые силы. Пока пара борется со сверхъестественными явлениями и травмами своего прошлого, фильм исследует темы потери, вины и иммигрантского опыта.
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Реликвия
Рейтинг IMDB: 6.4/10
Жанр: ужасы
Страна производства: Австралия
Продолжительность: 89 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер: Анна МакЛиш
В центре фильма "Реликвия" – три поколения женщин: Эдна, ее дочь Кей и внучка Сэм. Когда Эдна пропадает, Кей и Сэм возвращаются в разрушающийся семейный дом на ее поиски. Разгадывая темные тайны, скрытые в доме, они сталкиваются со злобным присутствием, которое преследует не только их семью, но и их рассудок.
В чужой шкуре
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: ужасы
Страна производства: Канада
Продолжительность: 103 минуты
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Нив Фичман
Фильм "В чужой шкуре" режиссера Брэндона Кроненберга погружает в будущее, где убийцы используют технологию имплантации мозга, чтобы вселяться в тела других людей и совершать убийства. Тася Вос, убийца, оказывается в ловушке умопомрачительной битвы за контроль, когда она завладевает телом Колина Тейта. По мере того, как стирается грань между личностями, фильм исследует темы идентичности, морали и последствий бесконтрольной власти.
Святая Мод
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: ужасы
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 84 минуты
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Оливер Кассман
В фильме "Святая Мод" Мод, религиозная медсестра, становится одержимой идеей спасти душу своей смертельно больной пациентки Аманды. По мере усиления религиозного рвения Мод ее действия принимают мрачный и тревожный оборот, размывая границы между благочестием и заблуждением. Этот психологический фильм ужасов затрагивает темы веры, искупления и разрушительной природы одержимости.
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