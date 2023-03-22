Астрологи рассказали, кому ждать личностного роста в выходные 25-26 марта

UAportal подготовил гороскоп на выходные 25-26 марта. Солнце находится в Раке, Нептун в Тельце, а Сатурн в Деве. Звезды помогут трем знакам зодиака направить личностный рост.

Рак

С вхождением Солнца в ваш знак, вы почувствуете новые силы и решимость внести позитивные изменения в жизнь. Возможно, вас вдохновит желание рискнуть и попробовать что-то новое, что может привести к большим наградам в будущем.

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Телец

Присутствие Нептуна облегчает обращение к интуиции и поиск творческих решений любых проблем или препятствий, которые возникнут в выходные. Сосредоточьтесь на занятиях, которые питают и разум, и тело, например, йоге или медитации.

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Дева

Положение Сатурна принесет повышенное чувство ответственности и дисциплины, что поможет сосредоточиться на улучшении определенных сфер жизни. Обращайте внимание на детали, будьте организованными и используйте это время с умом, чтобы двигаться вперед с большей уверенностью.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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